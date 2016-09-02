國防部：現役軍人不應該也不適宜遊行

國防部發言人陳中吉今天說，現役軍人不應該也不適宜去遊行，行之有年，歷年都是這樣基調，以往如此，現在也如此；國防部目前沒查察措施，如果有人被檢舉，會視個人狀況處理。

監督年金改革行動聯盟計畫在九三軍人節當天，率領軍公教勞退休團體進行「抗議（總統）蔡英文，霸凌軍公教」大遊行；聯盟擬號召10萬人上凱達格蘭大道，抗議軍公教在年金改革議題中遭抹黑。

陳中吉說，尊重退伍前輩辦的活動，有關年金改革，行政體制有相關會議，會充分表達相關意見，兼顧現役軍人和退伍袍澤權益。

媒體詢問，國防部會不會查有沒有現役軍人去遊行？陳中吉上午出席國防部民國105年軍人節暨全民國防教育日表揚活動前受訪表示，目前沒這措施。至於是否會懲處？他說，要看官兵個人行為，會視當時狀況做相關規定。

他說，九三是軍人節，軍服是軍人戰袍，希望榮耀軍人，打從心裡尊重自己，才能贏得國民尊重。1050902

(中央社)