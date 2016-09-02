預期兩岸停擺凍結 謝明輝7大理由辭海基會顧問

台灣競爭力論壇執行長謝明輝。（本報系資料照片）

在扁朝擔任外交部長的田弘茂出任海基會董事長一職，海基會顧問、台灣競爭力論壇執行長謝明輝不滿，昨天率先發難，發公開信辭去海基會顧問一職。謝明輝在自己臉書公布 「謝明輝辭海基會顧問7大理由」新聞稿，預期兩岸持續凍結，兩岸將無談判和解的空間，海基會亦將無法發揮任何實質功能，故而辭去海基會顧問一職。

謝明輝列出7大理由，包含陸客火燒車、肯亞詐騙案、漁民登太平島危害國安、不認「92共識」、小英重用扁朝時代前外交部長田弘茂担任海基會董事長等，認為兩岸將無談判和解的空間，海基會亦將無法發揮任何實質功能，此為他所不樂見故而辭職。

以下為謝明輝臉書全文:

兩岸持續凍結 台灣未來重創

本人謝明輝自擔任財團法人海峽交流基金會顧問一職以來，多能提供建言，為促進兩岸關係和平發展貢獻微薄己力。今政權輪替，政府不承認「92共識」，又重用深綠扁朝時代前外交部長田弘茂担任海基會董事長，本人自認無法對兩岸和平發展給出具體建議，自即日起辭去財團法人海峽交流基金會顧問一職。

回顧過去8年期的兩岸關係發展，實屬馬英九執政最為亮眼的政績。兩岸自2008年開始加強合作，至去（2015）年底「馬習會」在新加坡召開，兩岸最高領導人的世紀會面，將兩岸關係發展浪潮推展至最高峰，這一切皆奠基於「92共識」的政治框架，也就是兩岸在1992年達成「一個中國、各自表述」的共識。馬政府時期的兩岸關係，就在這個政治基礎上陸續展開多項交流，並獲致許多傲人成就。

然政黨輪替，新政府上台，兩岸關係卻因缺乏政治基礎而形成僵局，包括：

一、陸客持續限縮，火燒車事件更形惡化。台灣政壇的權力交替之際，即已傳出陸方限縮陸客令。火燒車事件，總統輓聯差別待遇，8月陸團客急凍對半砍，陸客團不來，台灣一家專辦陸客旅遊團的旅行社倒閉，將引發連鎖效應，旅行業哀鴻遍野。

二、肯亞詐騙案，兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議形同破局。對於台灣人在國外詐騙犯，因兩岸引渡問題引發爭議。送回至台灣的詐騙犯在機場即由檢方當場放人，兩岸關係走入冰點。

三、在520蔡英文就任總統當天，其就職全文被評為一份沒有完成的答卷，「維持現狀」的主張已遭打破。

四、南海仲裁結果出爐後，新政府因國家認同混亂，對於維護南海主權的主張無力。政院對於我漁民登太平島強調是對國安危害，荒謬至極。

五、海軍金江艦雄三飛彈誤擊事件，讓原就僵持難解的兩岸關係，更陷空前危機。雄三誤射，適逢中共建黨95週年，大陸領導人習近平在人民大會堂進行開幕演講之前，極其敏感。

六、不認「92共識」，兩岸服貿、貨貿不可能再談。大陸國台辦主任張志軍日前表示，兩岸由於沒有共同政治基礎，服貿協議卡關，新的貨貿協議也無法達成。

七、小英重用扁朝時代前外交部長田弘茂担任海基會董事長，兩岸政策向深綠靠攏，等於向兩岸人民表達絕對不承認「92共識」，代表親美日遠中國的立場明確化，兩岸正式從「冷和平」階段進入「冷對抗」時期，外交經貿將全面遍地烽火。

本人自2008年起擔任海基會顧問已8年，這段期間承蒙江丙坤董事長、林中森董事長的厚愛，讓本人能夠提供建言，促進兩岸關係和平發展。然基於上述7大理由，可以預期兩岸發展將停擺，兩岸將無談判和解的空間，海基會亦將無法發揮任何實質功能。此一發展趨勢，實為本人所不樂見，故而辭去海基會顧問一職，並正式寄出辭職函。天佑台灣！

(中時電子報)