SpaceX火箭爆炸 祖克伯臉書留言超不爽

圖為獵鷹９號意外爆炸現場截圖。（圖／網路）

SpaceX火箭獵鷹9號1日傳出爆炸，據了解搭載著衛星的獵鷹9號，計畫用於臉書在非洲的免費網路連線服務。而得知此消息後，人正在非洲進行訪問的臉書執行長祖克柏立刻在個人頁面上留言表示，對此次爆炸非常失望，且因這次爆炸的關係，非洲的免費網路服務不得不延宕。

祖克柏表示，他對這次衛星發射事故感到非常失望，但臉書還是會繼續進行推廣非洲網路連接的業務，將按照之前的承諾向非洲人民提供與世界的連接。

SpaceX的主要業務就是商業用途，

在此次爆炸中被毀壞的Amos-6衛星為以色列公司製造，SpaceX負責發射，造價2億美元。而給國際空間站運輸補給的獵鷹9號，曾多次成功完成回收。而1日爆炸的獵鷹9號則是負責將Amos-6顆衛星發射到指定軌道後，為非洲提供網路服務。在爆炸發生後，SpaceX執行長馬斯克在推特上透露，爆炸的原因可能是火箭的氧氣艙故障，但詳細原因仍有待調查。

(中時電子報)