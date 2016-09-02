民雄鄉公所旁13台轎車遭亂刮 鄉長座車也遭殃

鄉長何嘉恒座車也遭嫌犯用石頭割畫。（高錦如攝）

附近居民的車從車頭到車尾都被畫傷，無一倖免。（高錦如攝）

嘉義縣民雄鄉公所週邊停放的轎車今早被發現車身、車窗都遭割畫，連鄉長何嘉恒的座車也遭殃，讓鄉長相當氣憤，警方今早獲報至現場搜證、調閱路口監視器中，共13台車輛遭波及。

現場遭破壞的車輛，幾乎從車頭到車尾都被畫傷，無一倖免，車窗玻璃都可看見被割畫的痕跡，警方表示，嫌犯是用石頭來割畫，且該嫌犯案動線不明，有部分車輛未被割畫，疑似隨機犯案，目前仍不知道嫌犯是男還是女，正調閱路口監視器追查中。

鄉長何嘉恒表示，該嫌相當囂張，週遭都設有監視器，還敢犯案，希望警方盡快將兇手繩之以法。受害的黃姓車主表示，居住在這已有20多年，第一次被割畫成這樣，讓他直呼很誇張，他說，修車費初估要1、2萬左右，盼警方能盡速找到兇手。

(中時)