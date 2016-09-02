G20報告： 電商美第一 陸緊追在後
在G20成員國的網際網路產業發展中，美國的B2B電子商務交易總額佔全球的90%以上，但中國也不遑多讓和日本一同排行第二。中國汕頭大學和中國與全球化智庫等製作的報告呼籲，成員國應該利用彼此優勢來合作和互補。
這篇《G20國家網際網路發展研究報告》指出，過去三年全球零售電商交易每年都成長20%，去年交易總額高達1.74兆美元。光是美國、中國和日本三國的電商的交易總額就佔全球54.8%，這三國的電商企業如阿里巴巴、亞馬遜和eBay也排行全球前十。
根據中新社報導，全球電子商務交易總額方面雖然被美國取得領先地位，中國和日本都緊追在後，但就網路用戶數量和消費習慣而言，中國以B2C、販售給消費者為主，日本則是B2B交易規模比較高。就電商表現而言，中國電商巨擘阿里巴巴的交易總額領先美國亞馬遜公司。
該報告指出中國和美國在網際網務的應用方面創新最多，但巴西、印尼等新興國家則因在移動裝置上使用網路盛行，而成為推動網際網路創新的主力。
根據新華社報導，G20國家的網路普及率平均約69%，成員國中英國網路普及率最高，印度則是網民增加最快的國家。《報告》指出中國在這方面仍然相當具有潛力，目前中國已經有全球最多的網民，但是網路普及率約52%還有許多發展空間，汕頭大學國際網際網路研究院院長方興東說，中國可在未來十年全球發展網路技術、應用和產業時，成為全球最大的試驗場。
(中時電子報)
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