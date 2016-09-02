Apple北投抓寶 沒人甩「自在到不行」
手機遊戲《Pokemon GO》（精靈寶可夢）開通至今將滿1個月，夯度不減，許多玩家聚集「聖地」北投公園抓寶，女星Apple(黃暐婷)也跟風朝聖，果然收穫滿滿，抓了2隻快龍與約70隻的鯉魚王，也因為大家都在低頭抓寶，根本沒人認出Apple，讓她開心直呼「自在到不行」。
Apple昨(1日)零偽裝，以一身輕鬆打扮，現身北投公園抓寶，她收穫滿滿，「200顆寶貝球全部丟光光！！居然寶貝球還不夠用，不然我想抓到100隻鯉魚王才回家的」，還專業隨身攜帶小電風扇，由於群眾都專心低頭抓寶，沒人發現野生Apple就在旁邊「根本沒有人甩你是誰！」也讓她難得輕鬆。
一趟北投抓寶大豐收，讓Apple開心預告下次還要再去，不過有粉絲提醒她注意安全之餘，還留言說「這樣發文下次就有人認得妳了。」
(中時電子報)
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