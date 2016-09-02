郭正亮宣誓就職立委 推反酒駕修法
民主進步黨籍不分區立法委員郭正亮今天宣誓就職並辦理報到，發表3點自我期許並重申，遵守承諾推動反酒後駕駛修法，持續溝通與反酒駕團體溝通，尋求理解，以行動展現誠意。
前民進黨籍不分區立委顧立雄轉任行政院不當黨產處理委員會主任委員後，遺缺由郭正亮遞補。
郭正亮上午在大法官陳春生監誓下宣誓就任立委，立法院長蘇嘉全、民進黨立法院黨團總召集人柯建銘到場觀禮祝賀。郭正亮宣讀誓詞前因不熟悉舉手位置、影響攝影記者拍攝，蘇嘉全一旁打趣說，太久沒當立委。
曾酒駕的郭正亮會後發表3點自我期許，遵守諾言推動反酒駕修法，協助反酒駕團體推動修法；自我定位為執政團隊成員，對總統蔡英文與行政院長林全有信心，希望政府業務做得更好；未來如果有機會，希望推動財經立法，這是他熟悉的領域。
被詢及反酒駕團體揚言持續到民進黨中央抗議直到郭正亮卸任為止？郭正亮表示，會溝通，努力提反酒駕修法相關版本，以行動展現誠意，尋求反酒駕團體理解。
至於重返國會心情？他說，較熟悉立法院，希望政府業務做得更好，對蔡總統有期待，且蔡總統改革初衷沒變，需更好整合與推動。1050902
(中央社)
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