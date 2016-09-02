年金改革 蔡英文：不改會衝擊現役軍人退休
不滿蔡政府年金改革，退休軍公教團體明（3日）將走上街頭。蔡英文總統今天出席軍人節表揚大會頒獎，並向國軍喊話，強調軍人有「役期短」、「退除早」、「離退率高」的特殊性，這一點會考慮進去；她也說，許多不正確、未經查證的流言讓軍人困擾、不安，身為三軍統帥，她絕對不會坐視污名化、冷嘲熱諷國軍。
談及近日年金改革風波，蔡英文希望國軍弟兄平常心看待，年金問題是長時間累積，若不改革，下一代甚至是在座許多人的退休金、退休生活會受到衝擊；但她也說，這不是任何人的錯，也非職業別的問題，而是長期以來，明明看到問題，卻沒有足夠勇氣改革。
蔡英文說，一個國家的軍人如果被「打趴」，國就不成國，因此恢復光榮就是她念茲在茲的責任。她比任何人都希望國軍好，雄三飛彈誤射時候，她跟各位一起檢討；戰車翻覆的時候，跟各位一起替犧牲袍澤傷痛，也跟大家起研議精進方式，這是身為三軍統帥能做的。
蔡英文說，她會盡最大努力，讓各位在未來每一天，穿軍服在路上有感到尊重、榮耀；明天是軍人節，她盼所有台灣人民，在路上或商店，看見保家衛國的英勇國軍時說一聲：「辛苦了!」
(中時)
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