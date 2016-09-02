HPV致子宮頸癌 沖洗排尿趕不走病毒

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長期染人類乳突病毒（HPV）可能演變成子宮頸癌。根據調查，年輕人對HPV認識不清，有女性認為只要沖洗陰道、排尿、多喝水就可避免感染，都是錯誤觀念。

台灣癌症基金會推動子宮頸癌防治，今年推出「就要帶勁愛、不要帶進癌」宣導活動，日前針對18到25歲年輕族群發起子宮頸癌及HPV病毒認知調查。

調查發現，57.8%民眾對HPV病毒認知不清、存有錯誤觀念，易與其他病毒傳染疾病混淆，對於HPV病毒可能導致子宮頸癌等癌症或尖形濕疣（菜花）認知不清楚。

調查也發現，不少女性認為透過清潔身體、陰道沖洗可以避免感染HPV病毒，甚至有排尿、多喝水、刷牙漱口可避免感染HPV病毒的想法。

馬偕紀念醫院婦產部婦科癌症學科主任張志隆受訪表示，很多女生以為性行為完用水沖洗就可以避免感染， 但過度沖洗反而破壞陰道酸性環境 ，導致抵抗力變差。

張志隆說，不論男女，一生中有8成機率會感染HPV，這種病毒多透過性行為傳染。若遭感染，8到9成都是短暫性，半年內會透過免疫力清掉病毒，但1到2成感染者會持續性感染。

他表示，HPV病毒躲在子宮頸，沒辦法靠免疫力或藥物清掉，導致多年持續性感染，久了跟致癌基因交互作用就會產生癌前病變，甚至惡化成子宮頸癌。

HPV多透過性行為傳染，張志隆說，性伴侶單純，感染機率低，也可以透過安全性行為，如帶保險套防範。子宮頸癌前病變也有年輕化趨勢，他曾接觸15、16歲個案，太早發生性行為也有風險。

張志隆說，HPV病毒有很多種型別，其中16型、18型、52型、58型在亞洲較容易導致子宮頸癌前病變。中研院的本土研究也發現，女性若感染高致癌型HPV病毒，且無法自行清除，罹患子宮頸癌風險大增。

他表示，預防子宮頸癌除了單純性伴侶、安全性行為，也可以施打子宮頸癌疫苗，一般建議9到26歲間施打，且應定期做子宮頸抹片檢查。1050902

(中央社)