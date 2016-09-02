涉虐殺貓咪斑斑 陳皓揚遭訴

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我要評比

犯下大橘子虐貓案的男子陳皓揚又涉嫌殺死貓咪斑斑，台灣台北地方法院檢察署今天依動物保護法起訴。

此外，台灣大學8月30日表示，據獎懲委員會決議，給予涉虐貓再犯的化學工程學系澳門僑生陳皓揚退學處分，並建議接受精神科治療，真誠面對後續司法責任，校方也再次對虐貓事件表達遺憾。1050902

(中央社)