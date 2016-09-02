大甲溪畔傾倒廢土 警尾隨逮無良業者
台中清水區國道四號旁大甲溪畔日前遭人傾倒廢土，警方昨天尾隨1輛載運廢土的可疑大貨車，當場查獲王姓男子與廖姓男子涉案，全案訊後依廢棄物清理法及竊佔罪移送法辦。
台中市警局清水分局三田派出所日前接獲民眾報案，清水區國道四號旁大甲溪畔，疑遭人傾倒廢土。巡邏員警昨天上午發現一部可疑大貨車載運廢土往該處行駛，便尾隨在後。
果然，這輛大貨車往國道四號下偏僻小徑駛去，大貨車正準備傾倒載運廢土時，員警立即上前盤查，當場查獲涉案的53歲王男與22歲廖男。
王男供稱，這批廢土是從清水區米粉寮大排載運至此處堆置，總共載運5次，經警方會同環保局稽查人員與第三河川局人員現場勘查後，全案依廢棄物清理法及竊佔罪移送台中地檢署偵辦。1050902
(中央社)
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