委內瑞拉反政府示威 傳百萬人上街

反對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的抗議人士今天宣稱，已動員100萬人上街，是委國數十年來最大的示威活動，他們要求舉行罷黜馬杜洛的公投。

法新社報導，委內瑞拉部署了數百名警察，將反政府示威群眾與支持總統馬杜洛的群眾隔開；反政府示威群眾不滿國內食物與藥品短缺，而支持馬杜洛的群眾則誓言捍衛馬杜洛的「社會主義革命」。

反政府示威恐升高盛產石油的委內瑞拉國內暴力衝突。2014年委內瑞拉也爆發反政府示威，當時有43人在警民衝突下喪生。

反對派「民主團結平台」（Democratic Unity Roundtable）領袖托瑞艾巴（Jesus Torrealba）表示，這是近數十年來最大的示威集會，參加人數在95萬到110萬人之間。

反政府的示威群眾穿著白衣，在首都卡拉卡斯東側遊行，高喊「委內瑞拉正遭逢饑餓」、「這個政府快倒了」。由於石油出口價格暴跌導致物資短缺、暴力犯罪與搶劫頻傳，使委內瑞拉正值動盪。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，國營的委內瑞拉通訊社（AVN）指反馬杜洛的示威人數僅3萬人。國營的廣播電視網也播出支持政府的群眾在聚集，發起「反政變」示威。

馬杜洛告訴穿紅衣的支持群眾，當局已逮捕了右翼的反對派領袖，這些人計劃炸毀首都的電廠，還要支持群眾準備對付一場政變。（譯者：中央社陳亦偉）1050902

(中央社)