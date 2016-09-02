素妍傳新戀情 經紀公司：朋友關係

我要評比

南韓女團T-ara成員素妍與日本運動員手塚翔太（Shota Tezuka）傳出戀情，經紀公司表示，兩人還未發展到交往的階段，目前是朋友關係。

南韓「日刊體育」引述素妍所屬的經紀公司MBK娛樂公司消息人士表示，「素妍與傳出緋聞的日本水上滑板運動員手塚翔太還未發展到交往階段，兩人3年前相識，至今一直保持著朋友關係。」

這名消息人士表示，「一直保持著友好關係的素妍和手塚翔太，從今年8月起開始逐漸向對方打開心扉，在朋友關係的基礎上稍微進了一步。」

報導稱，素妍最近才和相戀長達6年的演員吳鍾赫分手。1050902

(中央社)