強打楚勞特真幸運 車禍毫髮無傷
洛杉磯天使隊強打楚勞特（Mike Trout）當地時間31日晚間駕車發生車禍，座車受損嚴重，楚勞特幸運毫髮無傷。
電視台KCBS-TV報導，當時楚勞特（Mike Trout）駕駛賓士（Mercedes-Benz），因閃避前方車陣猛向左轉，以致車頭右前方撞上前車白色雪弗蘭（Chevrolet），撞擊的力道推著白色雪弗蘭向前並打轉，而撞上一輛GMC自小客。
隨後白色雪弗蘭撞上路邊護欄，楚勞特隨即把受損的賓士停靠在路肩，並檢視白色雪弗蘭駕駛的狀況。白色雪弗蘭駕駛卡在車內動彈不得。
隨後警消趕抵現場，消防人員還得破壞白色雪弗蘭的車門，才能把駕駛從車內抬出來緊急送醫，楚特則毫髮無傷，警方也確定，楚勞特沒有喝酒、沒有嗑藥。
楚勞特所屬球團洛杉磯天使也發表聲明說，持續與楚勞特保持連繫，確定他的狀況沒有問題，也沒有涉及違規駕駛，因此2日天使戰西雅圖水手隊，楚勞特不會缺席。
楚勞特是2014年美國聯盟的最有價值球員，2012年至2016年都入選全明星賽，這個球季目前為止，他的打擊率3成16，全壘打數25支，是天使陣中的強打者。1050902
(中央社)
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