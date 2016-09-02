中研院副院長交接典禮今舉行

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中研院副院長交接典禮2日舉行，院長廖俊智（右起）主持。副院長職務自同日起，由特聘研究員周美吟、劉扶東及黃進興等3位院士接任。（王英豪攝）

中研院副院長交接典禮2日舉行，院長廖俊智主持。副院長職務自同日起，由特聘研究員周美吟、劉扶東及黃進興等3位院士接任。

(中時)