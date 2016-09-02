NBA》老皮回憶休息室最古怪往事 賈奈特中槍
老將皮爾斯2日在《球星看台》視訊訪問，回憶球員生涯碰上最古怪的休息室故事，結果他的好友賈奈特「中槍」了，因為老皮竟然爆料，當年賈奈特脾氣壞到直接打翻跑來偷吃球員自助餐的隊醫餐盤，甚至嚇到那名隊醫再也不敢出現。
皮爾斯在視訊中表示，「我記得有天比賽結束，賽後休息室內都會替球員準備自助餐，因為比賽打完，消耗很多能量的球員會非常餓，所以準備大快朵頤的我們，馬上跑去洗澡，準備要來吃自助餐了。」
「當我們走出淋浴間，每個球員都穿好衣服準備開動，卻在排隊隊伍當中出現很少出現的一些隊醫，我們看到他們端著球員要吃的食物，此時賈奈特走了過去，直接打翻其中1人的盤子，然後大喊，這是給球員吃的！」
「那一刻場面非常有趣，我想從此之後，我再也沒有看過那些隊醫出現了。」皮爾斯笑著說。
(中時電子報)
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