運將氣喘病發害2死 判刑1年4月定讞

計程車司機傅寶勝去年在新北市新海橋上，因病短暫昏迷後逆向撞死2位機車騎士，一審考量他犯後自首依業務過失致死罪他判刑9月，二審認為判刑過輕難以彰顯正義，考量傅男未取得死者家屬諒解，將他判刑1年4月，案經上訴，最高法院駁回確定。

遭傅男撞死的其中一名騎士阮聖翔，他的父親阮橋本在車禍發生後創立粉絲團為兒討公道，他還在身上紋了兒子頭像的刺青，被網友封為「鋼鐵爸爸」，他日前接受媒體訪問時，還氣憤地斥責肇事的傅男不認錯、沒談賠償和解也沒有給他兒子上香。

59歲的傅男患有慢性阻塞性肺疾病及支氣管炎，須隨身攜帶氣管擴張劑按時使用，以減緩氣管阻塞情形，他在去年4月19日晚間8時，開車時不斷咳嗽但隨身攜帶的氣管擴張劑用光了，他自認還能開車回住處拿藥，卻在新海橋上劇烈咳喇失去意識。

傅的計程車失控跨越雙黃線侵入對向車道，當時阮姓、鐘姓男子各騎機車都猝不及防，先後遭傅駕駛的汽車迎面撞擊，2人人車倒地，送醫途中都因創傷性休克死亡，傅男主動向警員自首肇事，但辯稱調從沒因嚴重咳嗽而昏厥，這是一場無法控制的意外。

新北地院將傅男判刑9月，但高院認定他可預見如果噴劑使用完，呼吸困難狀況無法緩解，恐會肇生重大交通事故，但卻心存僥倖仍執意開車，犯後一再狡辯，造成死者家屬心理創痛反覆被撕裂，將他改判1年4月，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時)