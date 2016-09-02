私接電線害工人電死 水電工遭訴

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一名林姓水電工為台中沙鹿區一間宮廟私接電線，卻未將電源線做好絕緣處理，去年6月間一名有線電視外包工人查修線路時不慎誤觸死亡，檢方今天依過失致死、竊盜等罪將他起訴。

台中地檢署起訴書指出，林姓水電工4年前為沙鹿區一間宮廟私接電線，供廟方3盞投光燈使用，不過，他卻未將裸露的電源線以膠帶包覆妥適。

起訴指出，去年6月間，一名有線電視外包工人在此處進行同軸纜線查修作業時，不慎碰觸到這條裸露的電源線，當場休克，經送醫仍宣告不治。

林姓水電工到案後雖否認私接電源線，不過，依據台電公司配電服務員證詞，確認林姓水電工確實私接電線至案發現場，並留有裸露電線事實。

檢察官今天偵結，依過失致死、竊盜等罪將林姓水電工起訴。1050902

(中央社)