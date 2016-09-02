胡彥斌私會鄭爽 網友扮柯南搜出鐵證
大陸歌手胡彥斌和女星鄭爽去年七夕公開戀情，據悉受不了外界不看好的情況下，交往僅七個月便宣告分手，不過兩人似乎舊情復燃，胡彥斌還被直擊特地飛到廈門為鄭爽慶生，雖然兩人皆未正面回應，不過在網友扮柯南抽絲剝繭之下，找出了關鍵性證據。
根據《新浪娛樂》報導，胡彦斌曾于8月22日特地飛往廈門，疑似為正在拍戲的鄭爽慶生，因此傳出兩人復合的消息，甚至還有網友直擊胡彥斌在用餐時，將機票撕毀丟棄，疑似企圖湮滅證據，不過卻被網友從垃圾桶拾回拼湊完整，根據照片顯示，這張機票是8月23日上午從廈門出發的航班，而且上面清楚印有胡彥斌羅馬拼音的名字，成為證實兩人復合最有力的鐵證。
(中時電子報)
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