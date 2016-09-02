陸對資通訊產業設障礙 美商會示警

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美國商會今天警示，中國以國家安全為由、對資通訊科技產品與貿易設置障礙，這種貿易保護的代價，中國自己也受傷、國內生產毛額到2025年預估恐將損失約3兆美元。

中國首度成為20國集團（G20）峰會主辦國，選在電子商務發展蓬勃的地區杭州召開，不過，美國商會在G20峰會前夕，針對中國持續緊縮資通訊科技（ICT）產業領域的貿易與投資流動示警，這類貿易保護主義不但對全球經濟成長及安全造成威脅，對中國自身的國內生產毛額（GDP）也帶來負面影響。

這份名為「防止去全球化—資通訊科技產業自由貿易與投資的經濟與安全角度論述」，著重於討論中國的相關法規政策。

報告提到，中國一些政策明確提到要發展資通訊產業，另外還頒布一些法律法規如國家安全法、反恐法和網路安全法草案，看似為了保護國家安全和網路安全，其實是為推動本身的資通訊科技產業發展，而監管者更可以「安全」為由，禁止大陸企業使用外國廠商的ICT產品或服務。

報告提到，這種保護主義政策與法規，會讓全球的ICT產業及設限國家本身都得付出龐大代價。

報告估計，若中國決定把外資生產的資通訊科技產品和服務都排除於中國市場外，將導致中國的GDP以1.77%到3.44%間的幅度逐年減少；若以中國2015年的GDP為基準，每年將至少減少2000億美元，到2025年，相當於減少近3兆美元。

報告還提到，除中國，包括俄羅斯、印度、巴西和德國也都提出或打算制定有關限制ICT產品與貿易的法律法規。

美國商會執行副總裁布利恩（Myron Brilliant）表示，數位經濟的目前發展，須要資訊和想法的自由流通，才能讓當代商務與貿易成為可能，而全球經濟仍脆弱復甦的情況下，根本無法承受這些阻礙經濟成長的法規。

包括美國商會、蘋果、微軟等來自歐美、日本、澳洲、墨西哥等國的40多個公司與團體不久前曾聯名致函大陸國務院總理李克強，表達對中國提出「網路安全法」草案的擔憂。

這些在中國發展的外商認為，法律一旦通過，不但減少網路安全保障，還阻礙經濟成長，這是對外資企業准入設置障礙。

美國商會呼籲，出席G20峰會的各國領導人能在會議期間討論相關議題。1050902

(中央社)