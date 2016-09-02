G20峰會 美智庫：克服全球化挑戰

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20國集團（G20）峰會4日在中國杭州登場，美智庫分析，今年集會面臨令人失望的全球經濟成長遲緩、經貿走向區域化發展以及反全球化氛圍等諸多挑戰。

紐約外交關係協會（CFR）撰文指出，全球經貿往區域化發展，包括受到跨太平洋夥伴協定（TPP）、跨大西洋貿易及投資夥伴協定（TTIP）及大陸推動的「一帶一路」等影響。

其他諸如氣候變遷，還有全球發展不均導致工業化國家及發展中國家之間紛爭，尤其是富有國家及貧窮國家不均發展，均妨礙解決全球問題進展。

文章同時引述葛林柏格地緣經濟中心（Maurice R.Greenberg Center for Geoeconomic Studies）及亞洲全球組織（Asia Global Institute）兩大中心報告提及，20國集團近來年已逐漸失去各方期待，今年輪由大陸做為東道主，能否處理經濟遲緩、扭轉組織結構，帶給20國集團新氛圍，值得關注。

對於GDP總量約占全球85%、貿易占全球貿易總額80%以上、人口數約占全球2/3的20國集團，能否成功扮演解決全球經濟成長、組織改革的平台，也是眾所期待。

另外，外交關係學會資深研究員派崔克（Stewart M. Patrick）也分析，20國集團必須動起來，發生效用。實現更多包容性增長，與各國人民好好溝通全球化的好處，化解民粹反全球化氛圍，強調普羅大眾也將雨露均霑。

派崔克同時提及，20國峰會過去10年集會，完全反映全球經濟版圖發展趨勢。當時歐巴馬就任首任總統後不久，各國元首在華府集會，今年是歐巴馬任內最後一次出席，地點選在大陸杭州，更加凸顯美中關係是全球發展支柱所在。

他也分析，20國集團成功解決2009到2010年的金融危機，然而全球迄今依舊處在英國脫歐後困境，加上國際貨幣基金(IMF)下修今年全球經濟成長率至3.1%，全球缺乏一股支撐經濟發展的戰略方向，各國元首應透過這次集會重申國際經濟秩序的重要性。1050902

(中央社)