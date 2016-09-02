朴槿惠出席國際會議 與美中俄雙邊談

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南韓總統朴槿惠將從今天下午起接連訪問俄羅斯、中國大陸和寮國。在國際會議場合，將先後與俄國、中國大陸、美國領導人舉行雙邊會談，就共同關切的話題交換意見。

南韓聯合新聞通訊社報導，朴槿惠將出席2至3日在海參崴舉行的第2屆東部經濟論壇（EEEF），在會上提出遠東地區的合作方案。

朴槿惠與俄羅斯總統蒲亭預定3日舉行雙邊會談，隨後共進工作午餐，還會聯合召開記者會介紹會談成果。

在雙邊會談上，朴槿惠將會說明南韓就北韓核問題、南韓決定部署戰區高空防衛系統（THAAD）等正式立場，同時與俄方謀求合作。

隨後，朴槿惠將前往中國杭州出席20國集團（G20）領導人第11次峰會，並在峰會期間與中國大陸、沙烏地阿拉伯、埃及、義大利層峰舉行雙邊會談。

預計朴槿惠將與中國國家主席習近平在高峰會談中修復因THAAD 矛盾而疏遠的韓中關係，並商討鞏固針對北韓核問題的合作方案。

朴槿惠將於7至9日出席在寮國永珍舉行的南韓與東協領袖會議、東協與韓中日（10+3）領袖會議、東亞峰會（EAS）。在此期間，朴槿惠將和美國總統歐巴馬舉行高峰會談，商討北韓核問題。

另外，韓日領導人也有可能在寮國另行會晤。結束寮國之行後，朴槿惠將於9日返回首爾。1050902

(中央社)