年金改革 蔡總統：不會坐視汙名化國軍

總統蔡英文今天表示，年金改革時會考慮軍人「役期短」、「除役早」與「離退率高」特殊性，她身為總統和三軍統帥，絕不會坐視有人汙名化國軍和社會少數人對國軍冷嘲熱諷。

蔡總統上午出席國防部民國105年軍人節暨全民國防教育日表揚活動表示，年金改革，社會有許多不同意見，希望軍人平常心看待。年金問題是長時間累積，如果不改革，下一代甚至在座軍人退休生活會受衝擊。

蔡總統說，這不是任何人的錯，不是個別職業問題，是長期以來明明已看見問題卻沒足夠改革勇氣；她會推動改革，這是人民對新政府的期待，年金改革不簡單，不同職業和問題要一個個溝通、解決。

蔡總統表示，改革時會考慮軍人有「役期短」、「除役早」與「離退率高」特殊性，請大家放心，很多不正確、沒經查證過的流言，讓軍人有許多困擾不安，她身為中華民國總統和三軍統帥，絕不會坐視有人汙名化國軍或少數人對國軍冷嘲熱諷，「國家的軍人如果被打趴，就國不成國。」

蔡總統說，過去100多天，她最多的行程就是軍方行程，恢復國軍光榮是她一直念茲在茲的責任，比任何人都希望國軍好。國軍發生意外事件，她比任何人心痛，雄三飛彈誤射時她和大家一起檢討，戰車翻覆時她和大家一起為犧牲袍澤傷痛。

昨天台灣北、中、南、東有海陸空軍和海軍陸戰隊樂儀隊舉辦的4場快閃活動，蔡總統表示，昨天在火車站內往來旅客都停下腳步為他們喝采，相信那一刻表演的弟兄姊妹以穿上軍服為傲，她會盡最大努力讓大家在未來每天穿軍服在路上走感到尊重、榮耀，這是她做為三軍統帥職責。

明天是軍人節，蔡總統邀所有人民在路上或商店，看見保家衛國的英勇國軍時，記得對他們說聲辛苦了。1050902

(中央社)