獸師性侵31名女生 美著名中學淪煉獄
獨立調查人今天發布報告說，美國羅德島州的聖喬治中學是知名菁英寄宿學校，但對1970至80年代慘遭該校教職員操縱和性侵的數十名學生來說，該校如同「私人煉獄」。
美聯社說，據報告指出，在1970年代，加入聖喬治中學（St. George's）每5名女學生中，便有1人被同一名體育老師性侵，而在1970至80年代，其他9名教職員曾侵犯其他許多學生。
報告還發現，一直到最近，也就是在2000年代，還有1名教職員與數名學生有不當接觸。
據波士頓律師墨菲（Martin Murphy）進行的獨立調查發現，聖喬治中學背叛學生和家長的信任，並且對被害人也鮮少提供協助。
報告指出，其中最惡名昭彰的是體育老師吉布斯（Al Gibbs），強暴至少31名女生。
吉布斯在1980年因在辦公室拍攝女人祼照而遭解雇，但報告發現他每年都能獲得學校發放的1200美元「卓越服務」獎金，直到1996年過世。該校在去年12月坦承，吉布斯性侵17名學生。
性侵被害人洛夫凱（Katie Wales Lovkay）向美聯社說：「長久以來，大家都說我說謊。如今這份報告讓真相大白，實在大快人心。」洛夫凱透露，吉布斯在1979年性侵她。1050902
(中央社)
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