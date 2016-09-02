宏都拉斯咖啡出口不如預期

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本地媒體報導，由於國際市場價格不振，宏都拉斯賺取外匯的主要農產品之一，咖啡的出口不如預期。

根據宏都拉斯咖啡協會上週發布的最新報告，截至8月26日，宏國咖啡出口總值比去年同期減少了19%。

報告顯示，宏都拉斯在這段期間的咖啡出口總量達到648萬袋（每袋46公斤），比去年同期微幅成長0.04%。

根據報告統計，這個收成年度（2015-2016）截至目前，宏都拉斯外銷咖啡賺取的外匯為8億1600萬美元，去年同期的收入總值為10億800萬美元。

報告指出，本收成年度國際市場咖啡均價為每袋125.87美元，而上個年度的平均價格為每袋161.12美元，下跌幅度達到21%。1050902

(中央社)