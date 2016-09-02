唐獎週9月底展開 讓世界看到台灣

第二屆唐獎得主日前揭曉，9月底將舉辦一系列「唐獎週」活動，除了頒獎典禮，還有盛宴、音樂會、展覽，以及多場演講和座談會，讓民眾近距離接觸大師級人物。

唐獎由潤泰集團總裁尹衍樑於2012年創辦，2014年頒發第一屆，今年頒發第二屆，委託中央研究院評選。今年得主共6人，包括「永續發展獎」亞瑟‧羅森費爾德（Arthur H. Rosenfeld）（美）；「生技醫藥獎」伊曼紐‧夏彭提耶（Emmanuelle Charpentier）（法）、珍妮佛‧道納（Jennifer A. Doudna）（美）、張鋒（美）。

第二屆唐獎「漢學獎」得主為狄培理（William Theodore de Bary，又譯狄百瑞）（美）；「法治獎」路易絲‧阿爾布爾（Louise Arbour）（加拿大）。

唐獎週密集活動於9月22日至28日展開，其中重頭戲是25日在國父紀念館舉辦的頒獎典禮。另外24日4獎項得主將在台北舉辦演講，26日至28日則在台灣各地舉辦多場次座談會，讓民眾一睹大師風采。1050902

(中央社)