建國71週年 越南辦多項慶祝活動

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今天是越南國慶日，今年適逢71週年，當局在各地舉辦多項文藝體育與煙火秀等慶祝活動，提升國慶喜慶氣氛及吸引民眾趁3天連假前來遊玩與欣賞。

在河內市，近日到處都可看到紅色國旗、彩燈、鮮花與慶祝標語等，充滿喜慶氣氛。當地相關部門今晚將在各公共場所舉辦多項集會與文藝表演活動。當局此前已舉辦自行車競賽與相關資料展等。

胡志明市當局今晚將舉行2場文藝表演與煙火秀，施放時間約15分鐘，預計將吸引大批民眾前來欣賞；另有以革命為主題的圖片展覽與相關體育比賽活動。

此外，越南其他各地也規劃舉辦許多慶祝國慶的類似活動。1050902

(中央社)