香港議會選舉 民眾反應冷淡

香港立法會再過兩天就要舉行主權移交以來的第6屆選舉，從坊間的反應看，本屆選舉比較冷淡，選民反應不太熱情。

本屆參選陣營大致有泛民主派、親政府的建制派、泛民中主張本土主義的激進組織以及政治立場中立者。

各黨派候選人已展開拉票活動近1個月，各人的拉票模式大都是派發宣傳單、在電視上辯論、在街上懸掛旗幟以及參選人本人掃街。

從現場所見，無論是參選人掃街，或由支持者派發傳單，路過的市民大都反應冷淡，彼此之間缺乏互動。

即使參選人在街上以廣播方式表達政見，也沒有人願意停步下細聽。

在香港，參選人少有舉行大型造勢活動，也就難有數千人或數萬人同時出現的場面，因此每次選舉的拉票活動往往給人單調之感，而本屆立法會選舉更為冷談。

儘管如此，過去一些選舉中，各陣營都會嘗試找尋有利於自身選舉形勢的話題。

此前，外界普遍相信，由於行政長官梁振英民望低迷，加上在「占中」運動之後，梁振英已成為泛民的眾矢之的，因此，泛民在本屆選戰中將打出「不讓行政長官梁振英連任」的口號。

事實上，在本屆參選截止報名前，街上已出現泛民代表懸掛的類似口號標語，大概是呼籲市民投票支持泛民參選人，藉此表達不讓梁振民連任的意願。

但令人不解的是，在近1個月的拉票活動中，上述選舉口號在泛民陣營中銷聲匿跡，沒人再提。這也與泛民陣營過去在選舉中採取較為主打的姿態有所不同。

相反地，本屆選舉中，過去一向較為被動的建制派變得主動，少有地喊出清晰的選戰口號，那就是「反港獨」、「反拉布（反對以冗長辯論阻撓議會表決）」。

2014年底「占中」結束後，本地出現了「港獨」聲音，一些人組成「港獨」組織。「港獨」也因此首次成為立法會選舉的議題，其參選人也成為焦點。

不過，香港當局在選舉接受報名期間卻突然出手，要求報名參選者額外簽署文件，確認自己明白「香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的部分」，以阻「港獨」人土參選。

即使有人簽署了確認書，選舉主任還是取消了一些參選人的資格，認定他們是「港獨」主張者。

隨後，梁振英多次公開發表談話，強調「港獨」沒有討論的空間或餘地。

在當局主導下，「反港獨」議題儼然成為這次選舉的熱門話題，建制派也趁機提出相關口號，呼籲選民透過選票趕走「港獨」。

在「港獨」問題上，泛民主政黨包括民主黨和公民黨都表示反對，但強調基於言論自由，「港獨」議題可以公開討論。

有人認為，由於泛民在「港獨」議題上處於尷尬的矛盾局面，因此，面對建制派的主動攻勢，只能變得被動。

即使在「港獨」議題上，參選者與選民之間看來似乎還是缺乏互動，以致整個選舉活動顯得特別冷清。

坊間也有一種說法，就是香港社會已因政治立場不同而撕裂，選民只會按照自己的意識形態投票，不管政策好壞，而他們早有支持對象，不會理會選舉活動。

這也是解釋本屆選舉為何冷清的原因之一。1050902

(中央社)