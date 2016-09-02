撇兩岸政策不同調 郭正亮挺蔡總統主張

民主進步黨籍不分區立法委員郭正亮今天表示，全部同意總統蔡英文就職演說內容，蔡總統維持現狀決心與誠意很夠，他不認為兩岸沒空間共同研擬新論述。

前民進黨籍不分區立委顧立雄轉任行政院不當黨產處理委員會主任委員後，遺缺由郭正亮遞補。

被詢及兩岸立場是否與蔡總統的兩岸政策立場衝突、扞格？郭正亮表示，全部同意總統就職演說內容，取決於中國大陸怎麼認知。蔡總統要維持兩岸現狀決心與誠意很夠，但中國大陸願不願意與台灣共同研擬新論述，他不認為兩岸沒這樣的空間。

至於兩岸立場趨近於藍，是否會修正兩岸路線？郭正亮說，他對兩岸經貿想法跟有些人不一樣，但距離不是這麼大，蔡總統也談到不設九二共識前提下，海峽兩岸服務貿易協議、貨貿還是要談。中國大陸市場對台灣而言是全球市場一部分，兩岸要透過協商，建立合理且包括分配在內的經濟合作模式，這些沒衝突。

他說，要落實到具體個案，才能看出彼此差異是不是那麼大。

媒體追問，未來兩岸政策立場如果與民進黨立法院黨團不同，會採取何種行動？郭正亮表示，會事先影響黨團想法，但做為不分區立委，就是要遵守黨團決議。1050902

(中央社)