打針不痛嘍！金屬鍍針頭 台科大研究登期刊

台科大朱瑾教授(右)與學生游家齊(左)團隊研究金屬玻璃鍍層針頭讓打針不痛，登上國際專業期刊《科學報導》。（台科大提供）

只要在針頭上加上薄薄一層金屬玻璃鍍膜，就能讓打針不痛！台科大朱瑾教授團隊研究發現金屬玻璃鍍層針頭不但能有效降低注射時的摩擦力，進而減少疼痛感，也提高針頭的耐用度，研究成果登上國際專業期刊《科學報導》。

朱瑾說，打針時，打入人體組織內針的接觸面積會隨深度而增加摩擦力，阻力越大，施力也需越大，除針的表面損耗加速之外，也導致疼痛感增加，所以較粗的針頭表面都塗有液態的潤滑劑，減少摩擦力．但目前牙醫用的麻醉針或醫美用的小針都沒有塗上潤滑劑。

研究金屬玻璃材質多年，朱瑾說，金屬玻璃具有無晶界、表面平滑、表面疏水等特性，手機廠商曾想運用於機殼上，但國內外沒有人將金屬玻璃鍍膜應用在針頭上，因而希望透過金屬玻璃的特性讓打針時減少摩擦力，減少疼痛感。

根據團隊實驗顯示，若把針頭鍍上一層金屬玻璃鍍層，可大幅降低8成的摩擦力，且針頭也不易耗損，測試結果發現扎了10回後，針頭仍不會變鈍，金屬玻璃鍍膜針頭未來可應用在小針美容，牙醫麻醉用針、手術時縫針等，除了醫材外，也可用於工業生產用的刀具針孔。

(中時)