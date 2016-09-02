前棒棒堂男孩「EDD」王勁中挨告詐欺 今獲不起訴
前棒棒堂男孩「EDD」王勁中，被控假藉賣江蕙、韓團BIGBANG演唱會門票詐財，遭曾被網友大讚「人美心也美」的護理師王珮珊等4女提告詐欺，台北地檢署因王與部分告訴人和解獲撤告外，另有部分因罪證不足，今將王不起訴。
護理師王珮珊前年去基隆喝喜酒，途中剛好碰到男子墜樓意外，她立刻跪地替男子急救，被網友大讚「人美心也美」；去年8月間，她請王勁中代購7張BIGBANG演唱會門票，付了2萬8400元卻沒下文，憤而提告。
王勁中另遭陳姓、艾姓及李姓等3名女友人提告，其中王與李姓女友人因借貸4萬5000元挨告外，陳姓及艾姓2名女子，也是請王勁中代購江蕙、BIGBANG等演唱會門票，分別付了9000元及12800元，卻沒收到票而提告。
檢方調查，因多次傳喚陳姓女子未到，認定陳女提告內容無法舉證；李姓女子則因王勁中自稱提款卡有問題，向她借款4萬5000元未還，認定民事糾紛，不構成詐欺；至於王珮珊及艾姓女子，則與王勁中達成和解並撤告，因此今將王勁中不起訴。
(中時)
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