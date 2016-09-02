許厝分校爭議 今重新驗尿檢查結果兩周出爐
國衛院、國健署等上午前往雲林麥寮橋頭國小許厝分校為學童採尿，將交由成大醫院檢驗，結果最快兩周出爐。成大醫院副院長李俊璋並語重心長地建議，六輕運作的化學物質多達數百種，每種或許都符合標準，但交互作用後就不得而知，家長要考量科學儀器也有難及的限制，孩子生長發育尚未完全，最好趨吉避凶，暫時離開分校比較安全。
雲林縣衛生局保健科長洪肇瑩等上午偕國健署社區健康組科長曾伯昌、國衛院等人員為許厝分校孩子採集尿液，此為紛擾多日的學童安置與否、公部門和家長達成的初步共識，共將採樣4次，後3次在橋頭本校採樣。但不會公布，只提供給家長，並做為繼續留在分校或暫時安置回本校的判斷依據。
國健署人員表示，每次採樣都分3項，1項交由成大，1項交國衛院，另1項暫時留存。如果成大檢測出來數據無法令人信服，再由國衛院檢測，倘後者數據仍有疑慮，則再擇定第三單位檢驗。
麥寮鄉長許忠富、縣議員許志豪、許厝分校五育基金會主委許芳餘及多位家長都來關心，李俊璋透過視訊向大家說明如何採樣檢測，會經由問券了解孩子昨日是否有參加戶外教學、家庭背景包括有無家人抽煙、靠近大馬路、有無服用維他命等。
李俊璋指出，由於昨日很多學生都戶外教學，VCM造成的TdGA代謝時間19小時，所以今天採樣會呈現昨晚的暴露情況，和白天整天在許厝的暴露情境不同，所以需再採樣明早第一泡尿，同時也會發給每位學生一個隨身攜帶的儀器，24小時採集空氣中的VCM，交叉和學童尿液中的TdGA比對。
由於老師已進駐，許厝分校今天上課正常，曾伯昌教孩子如何採集尿液，並發下集尿瓶，有孩子迫不及待說尿急，全著採尿瓶馬上衝去廁所。
許芳餘非常肯定此次的採樣程序及方法，認為很周全，下周一孩子全都會回到本校上課，靜待檢測結果出爐。
(中時)
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