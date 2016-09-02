是否反對公教人員明天上街頭？考試院長伍錦霖說..

考試院長伍錦霖（中）2日出席考試院第12屆就職兩週年記者會，對於明天的遊行呼籲大家要冷靜、理性的思考。（陳仁萱攝）

軍公教人員明天將上街頭，抗議年金改革，是否支持軍公教人員上街？身誤公務人員最高管理機關大家長，考試院長伍錦霖表示，就法令來說，基本上是利用假日不是上班日，不會動用國家資源，也不是為某一政黨作的活動、怠惰職務及罷工，並未違反相關職務規定。

不過伍錦霖也呼籲，大家要「理性、冷靜、護大局」。

對於93大遊行，國防部已明確表態，現役軍人不應該也不適宜去遊行，行之有年，歷年都是這樣基調，以往如此，現在也如此。至於考試院是否也是態度一致，不支持公教人員上街頭？

伍錦霖表示，並未違反相關職務規定。

(中時)