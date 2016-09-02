AIT：美方榮幸與台灣合作推展人權

美國在台協會（AIT）台北辦事處副處長傅德恩（Robert W. Forden）今天表示，美國很榮幸能和台灣合作推展各種人權理想，希望透過公民社會參與及政府行動，保護障礙者權益。

傅德恩上午出席在台北市舉辦的「從障礙者參與文化，到看見障礙文化」文化平權國際研討會，AIT會後發布新聞稿，傅德恩表示，研討會舉行時間適逢準備迎接帕拉林匹克運動會之際，台北也緊鑼密鼓為主辦2017世界大學運動會展開籌備工作，研討會聚焦於文化平權再適切不過。

他說，無論體育、戲劇、音樂或視覺藝術，確保每人都有辦法到場觀賞，也都有機會為這些活動貢獻才華，對任何社會都有利而無弊。應確保每人能無障礙進出文化或歷史遺址、博物館和學習中心，這能幫助社會每一份子拓展知識與視野。

傅德恩表示，美國總統歐巴馬（Barack Obama）曾表示，美國會繼續追求理想世界，在那裡「不管來自什麼國家，有什麼樣的障礙，所有人都享有相同的管道、均等的機會，並能夠自由實現自己無限的潛能」。「我們如何對待各種不同背景的人，最終會反映我們的價值觀，以及界定我們是什麼樣的人」。

傅德恩表示，美國很榮幸和台灣合作，一同推展各種人權理想，也向在場者致敬，提升公眾認識相關議題，也保護障礙者權益。

現場還播放美國國務院國際障礙者權利特別顧問朱迪思‧休曼（Judith Heumann）錄製的一段影片，向出席者傳遞支持訊息。1050902

(中央社)