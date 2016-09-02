綠能交流 阿曼盼台投資合作
台灣高級綠能學長團1日結束阿曼訪問行程，成果豐富。阿曼表達綠能合作意願，以及歡迎台灣前往經濟特區投資。
行政院能源及減碳辦公室委員、交通大學講座教授、東華大學能源科技中心主任黃得瑞，與東華大學材料科學與工程學系主任陳怡嘉、研究員張文曲等3人，經駐阿曼代表處推薦，應阿曼阿文「論壇報」邀請，於8月27日抵達阿曼訪問。
陳怡嘉與張文曲於28日起至9月1日在阿曼最具聲望的國立蘇丹喀布斯大學主持第2屆「太陽能研習班」；黃得瑞則應邀在阿曼國家研究院及「太陽能研習班」開幕式兩度專題演講。
訪阿曼期間，黃得瑞聽取阿曼杜崁（Duqm）經濟特區管理委員會官員簡報經濟特區開發情形，盼未來台灣可參與開發投資。28日拜會阿曼最高研究機構「國家研究院」，就台阿雙方發展綠能及能源政策現況、未來發展方向與願景、能源科技的交流與何作等議題，廣泛交換意見，並以「台灣綠能之永續發展」為題，發表演講。
第2屆太陽能研習班開幕式於29日，在阿曼國立蘇丹喀布斯大學舉行，由阿曼新聞部副部長賈伯利主持。黃得瑞擔任研習班主講人，以「台灣綠能之永續發展」為題，發表專題演講。阿曼方面主動向黃得瑞表達與台灣加強在綠能科技交流與合作之意願。1050902
(中央社)
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