日月潭萬人泳渡 環湖交通管制

日月潭萬人泳渡4日登場，日月潭周邊部分道路禁止停車，部分開放停車，且要以順時針方向行駛，鼓勵民眾多搭大眾運輸工具。

第2屆日月潭公開水域游泳錦標賽、第34屆日月潭國際萬人泳渡，將在9月3日、4日分別登場，今天傍晚6時起，朝霧碼頭開始淨空，車輛不能駛入，而日月潭環湖的省道台21線、台21甲線部分路段禁止停車。

南投縣政府警察局集集分局表示，3日下午3時到4日下午4時，日月潭朝霧碼頭廣場、台21線九龍路口到向山遊客中心、台21甲線青年活動中心到往潭南的三岔路口，沿線禁止路邊停車。

集集分局表示，大型車輛在九龍路口讓泳客下車後，行駛台21甲線往伊達邵方向，到日月潭青年活動中心止，依山壁停車；小型車輛可停向山遊客中心、中興停車場、潭南三叉路口往頭社方向靠山壁停放，及魚池國中到九龍路口、向山遊客中心往頭社的四線車道外側。

集集分局提醒駕駛人，4日清晨6時到下午4時，實施單向管制，所有車輛必須以順時鐘方向，行駛台21線與台21甲線環湖公路，禁止車輛從頭社經台21甲線往伊達邵、台21線九龍路口往頭社方向行駛。

集集分局表示，埔里四季早泳會4日安排9輛遊覽車在魚池國中與九龍路口之間，來回接駁泳客報到；安排3輛遊覽車在向山遊客中心與中興停車場之間，來回接駁泳客報到。

南投客運表示，配合4日萬人泳渡，南投客運6669路線日月潭到玄光寺的遊湖巴士當天停駛，6671線日月潭中午12時10分及車埕12時50分發車班次停開，6668線管制時間內只行駛到魚池國中，台中往返日月潭的6670線管制時間內，班車起訖點為魚池國中。1050902

(中央社)