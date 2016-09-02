田弘茂任海基會董事長 王金平樂觀其成
前立法院長王金平今天表示，將出任海基會董事長的前外交部長田弘茂是非常好的人選，總統蔡英文才會請田弘茂擔任這個職務。他非常樂觀其成，祝福田弘茂為兩岸帶來穩定和平。
王金平上午在立法院辦公室接見奧林匹克運動會舉重金牌選手許淑淨前受訪表示，田弘茂是他長年好友，期盼田弘茂為兩岸帶來和諧、和平，且有熱烈交流互動與合作。
至於田弘茂是否有辦法化解兩岸目前僵局？王金平表示，「多加努力，我們祝福」。
媒體詢問田弘茂的綠色獨派背景，是否代表蔡總統對兩岸關係不抱希望？王金平說，無從評論，祝福田弘茂一切順心如意，為兩岸帶來穩定和平。
未來海基會功能會不會萎縮？王金平表示，他不清楚，事在人為，這個人為也不是一個人的問題，是多方面的問題。
媒體追問，王金平最後沒接海基會董事長考量是什麼？王金平僅說，那些都是過去式了，現在不用再談了。1050902
(中央社)
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