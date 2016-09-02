反課綱學生夜闖教育部遭判拘役 教長：尊重法院

對於反課綱生闖教部遭判拘役，潘文忠指尊重法院。（余祥攝）

反黑箱課綱學生去年夜闖教育部，昨遭台北地院判處拘役，教育部長潘文忠今天表示，尊重法院的判決，但考量到學生身份，侵入住宅部分，教育部不會追究；潘文忠也肯定，年輕人的參與對於公共事務是很大的推力，但未來希望學生能用更和平理性的對話方式。

去年7月多名反黑箱課綱學生夜闖教育部，其中陳柏瑜、閻孝和、彭宬、尹若宇、蔡明穎等5名學生，因與教育部駐衛警發生拉扯，遭檢方依妨害公務起訴，台北地院昨依強制罪判尹若宇拘役40天，彭宬、蔡明穎各拘役30天，另陳柏瑜依妨害公務罪判拘役30天，4人均可緩刑，但都要向教育部提供100至120小時不等義務勞務，至於閻孝和則因未有攻擊行為，判免刑。

潘文忠今天上午接受媒體採訪時認為，尊重法院的判決，但因具學生身份，教育部不予以追究，他表示，從近期學生參與教育部課審大會遴選可見，學生非常具有參與公眾事務的熱情，雖然年輕，但是具有民主素養，相信學生透過參與而深入瞭解後，雙方能建立起更為互相尊重的關係。

(中時)