紀念350年前那場火 倫敦發行漫畫郵票
今年是倫敦大火（Great Fire of London）350週年，英國皇家郵政（Royal Mail）為紀念那場幾乎改變倫敦市貌的火災，特別發行一組6張的火災故事漫畫郵票。倫敦大火造成1萬多間房屋燒毀，造成8成以上居民無家可歸，卻也使倫敦災後重建得以快速發展。
據英國廣播新聞網（BBC）報導，為紀念1666年9月2日發生的倫敦大火，英國皇家郵政推出一款6張組合的漫畫郵票，透過漫畫講述大火的過程，讓更多人能認識理解這個歷史事件。根據記載，大火發生起源自倫敦普丁巷（Pudding Lane）一間麵包坊，強烈的風勢讓大火一發不可收拾，總共肆虐木造建築的市區4天，全城有5分之4的面積被燒毀，7萬居民無家可歸（總人口僅8萬）。
但這場大火造成死傷甚少，對於倫敦而言卻是一個重新發展的契機，包含燒死帶來鼠疫的來源、重新規劃城市和道路，以及用石頭代替木造房屋等，徹底改善舊倫敦低迷和疾病肆虐的狀況，也振興當時英國的內部經濟發展。但有趣的是，這場看似「意外」的大火，卻成為當時清教徒和英國國教徒「攻擊」天主教的藉口，輿論被炒作成羅馬教宗指使教徒縱火，最終迫使當時的首相克拉倫登伯爵海德（Edward Hyde, 1st Earl of Clarendon）被迫流亡海外。
這組郵票是由英國知名的漫畫家希金斯（John Higgins）繪製，6張郵票用第一人稱說故事的方式，帶著收藏家走過火災起源到擴散，以及災後處理的過程。目前該組郵票已能在皇家郵政官網購買，分為郵票組和郵票紀念幣組，分別售價為6.95英鎊（約290元台幣）和17.5英鎊（約735元台幣），以及相關的週邊商品，如倫敦、愛丁堡（Edinburgh）的首日封紀念。
(中時電子報)
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