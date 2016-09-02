針頭鍍金屬玻璃 台科大讓打針不痛

打針是許多人的夢魘，台灣科技大學材料科學與工程系教授朱瑾，研發出金屬玻璃鍍層針頭，能降低注射時的摩擦力，減少疼痛感。

朱瑾的研究成果，日前登上國際專業期刊「科學報導」，獲得國際重視，目前正積極和醫院及廠商洽談合作，未來可望運用於實務。

朱瑾表示，金屬玻璃的特性就是無晶界、表面平滑和疏水，曾有廠商想用在手機機殼上，但國內外還沒有人將此材料用於針頭。

朱瑾解釋，打針時會疼痛，是因為針頭深入人體組織的過程中，隨著接觸面積增加，摩擦力和阻力越來越大，醫護施力也需加大。傳統針頭是在表面塗上液態的潤滑劑，但小針頭如牙醫用的麻醉針、醫學美容用的小針，就沒有潤滑塗層。

台科大團隊將針頭鍍上一層金屬玻璃，實驗證實，可大幅降低8成的摩擦力，不僅降低疼痛感，也讓針頭不易耗損。測試結果扎了10回，針頭仍不見變鈍，很適合用做小針美容、手術逢針等醫材，以及工業生產用的刀具針孔。

朱瑾表示，上述研究成果由台科大和日本德島大學合作，發揮兩校優勢，台科大的材料、機械、電子，與德島的生物、醫學，研究能量相得益彰。1050902

(中央社)