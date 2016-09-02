針頭鍍金屬玻璃 台科大讓打針不痛
打針是許多人的夢魘，台灣科技大學材料科學與工程系教授朱瑾，研發出金屬玻璃鍍層針頭，能降低注射時的摩擦力，減少疼痛感。
朱瑾的研究成果，日前登上國際專業期刊「科學報導」，獲得國際重視，目前正積極和醫院及廠商洽談合作，未來可望運用於實務。
朱瑾表示，金屬玻璃的特性就是無晶界、表面平滑和疏水，曾有廠商想用在手機機殼上，但國內外還沒有人將此材料用於針頭。
朱瑾解釋，打針時會疼痛，是因為針頭深入人體組織的過程中，隨著接觸面積增加，摩擦力和阻力越來越大，醫護施力也需加大。傳統針頭是在表面塗上液態的潤滑劑，但小針頭如牙醫用的麻醉針、醫學美容用的小針，就沒有潤滑塗層。
台科大團隊將針頭鍍上一層金屬玻璃，實驗證實，可大幅降低8成的摩擦力，不僅降低疼痛感，也讓針頭不易耗損。測試結果扎了10回，針頭仍不見變鈍，很適合用做小針美容、手術逢針等醫材，以及工業生產用的刀具針孔。
朱瑾表示，上述研究成果由台科大和日本德島大學合作，發揮兩校優勢，台科大的材料、機械、電子，與德島的生物、醫學，研究能量相得益彰。1050902
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。