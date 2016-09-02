黨產會民進黨籍過三分之一 鍾小平赴監院糾舉
國民黨台北市議員鍾小平今天赴監察院糾舉不當黨產處理委員會的委員之中，有三分之一為民進黨員，違反《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》中的第18條，「具同一黨籍者，不得超過委員總額三分之一。」
鍾小平說，委員會名單中的11人，主委顧立雄曾為民進黨不分區立委，委員施錦芳曾爭取屏東縣民進黨立委第二選區提名，委員袁秀慧曾任民進黨青年部副主任，以上三人具有民進黨籍無庸置疑。至於曾為民進黨智庫政策小組諮詢委員的羅承宗，根據他託人向民進黨台北市黨部打聽的結果，證實羅為民進黨員。
鍾小平指出，原訂任職副主委的廉政署副署長洪培根迄今尚未通過人事案，因此在目前所知的黨產會11名委員之中，就已經有4人為民進黨員，超過委員總額的三分之一，「此時此刻的不當黨產委員會確定違法。」
(中時)
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