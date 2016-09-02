明軍公教93大遊行 教長：尊重老師上街

監督年金改革行動聯盟明天串聯軍公教勞上街大遊行，向民進黨政府表達不滿。教育部長潘文忠表示，尊重老師們上街表達心聲，但目前年金改革都仍是討論的過程，還不是結論，相信他們也理解退休年金遇到的困難，未來會持續進行討論，希望遊行過程平順、老師的聲音都能被理解。

對於教師節教師不能放假一事，潘文忠則表示，教師節是屬於教師的節日，但教師節放假與否，還是要納入全國性假日的討論中，未來各界形成共識後，再做出全國一致的決定。

(中時)