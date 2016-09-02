感念師恩 教部辦「好老師記一輩子」留言活動

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教育部與觀光工廠促進協會、關懷台灣文教基金會等民間團體共同舉辦「好老師記一輩子」留言謝師活動，在30日前上教育家部落格粉絲專頁寫下感謝老師的一句話，並寫出老師全名，即可參加抽獎。（姚志平攝）

教育部與觀光工廠促進協會、關懷台灣文教基金會等民間團體共同舉辦「好老師記一輩子」留言謝師活動，在30日前上教育家部落格粉絲專頁寫下感謝老師的一句話，並寫出老師全名，即可參加抽獎。

(中時)