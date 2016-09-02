美女建商黃子愛涉詐貸 檢今起訴

與藝人蕭薔前男友林金龍有多筆地產糾紛的新富鉅公司女董事長黃子愛，涉嫌偽造文件向土地銀行貸得4億多元；台北地檢署調查後，今依詐欺、偽造文書罪嫌起訴黃子愛、新富鉅總經理陳根恩、會計顏雪藝、特助呂翠峰4人，至於土銀楊姓經理、廖姓副理及謝姓行員3人，檢方認定不知情，均不起訴。

檢方調查，2012年9月，黃女原以4億2000萬元向林金龍購買內湖一棟商辦及土地，殺價後以4億元成交。

事後，黃女找下屬協助偽造不動產契約、假支票及交易明細，向土地銀行申貸，提出購買共花費11億2000萬元的不實證明；土銀鑑價該筆房地產市值約5億多元，同意核貸4億元，黃女如同不花一毛錢，就順利取得房地產。

去年3月，調查局台北市調處兵分3路，搜索黃子愛等人住處及新富鉅公司，約談黃子愛、土銀楊姓經理等11人，依違反《銀行法》等罪諭令黃女100萬元交保，楊姓經理等人則分別以5到10萬元不等金額交保。

檢方調查時，黃子愛否認詐貸，但會計顏雪藝及特助呂翠峰都坦承是受到黃女指示，顏雪藝則被黃女要求製作假支票。

檢方認為，黃子愛等人尚不構成違反《銀行法》等罪，而依詐欺、偽造文書起訴黃女4人，至於土地銀行楊姓經理3人部分，認定銀行並無與黃女勾結，也是受害者，將楊女3人不起訴。

(中時)