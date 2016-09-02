合法工廠製假酒 葡萄酒水果成分0

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台中檢方指揮保三總隊，搜索岱山公司位於太平區酒廠，查扣大批假酒。(翻攝照片)

檢警在酒廠內查獲製酒用香料、香精。(翻攝照片)

葡萄酒竟沒葡萄成分！台中檢方指揮保三總隊，前晚搜索位於太平區山區的酒廠，查扣27種酒類共1萬1487公升與各式製酒香料，經檢驗，這些酒品都是香料、酒精與糖精製成的「調和酒」，水果酒中更是完全沒有水果成分。

台中地檢署指出，公司設於彰化縣的岱山酒廠股份有限公司，其酒廠位於台中市太平山區，經購買岱山生產的「杜蘭朵冰釀紅酒」、「巴洛克白葡萄酒」送菸酒公司檢測，確認是以調和酒假冒正常釀製的酒品，裡面完成沒有水果成分。

檢方說，最近適逢中秋節前夕，酒類產品需求量大，岱山公司負責人陳作新為求快速，以調和酒取代釀製過程，只要一天就能取貨，不必等待漫長的釀製程序，藉以獲利，訊問後以妨害衛生飲食物品、詐欺取財等罪嫌聲押獲准。

(中時)