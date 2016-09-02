柯趙會後 柯：不知道這位老先生腦袋想什麼

台北市長柯文哲2日參與式預算提案成果發表會，針對大巨蛋解約的爭議他批評遠雄集團董事長趙藤雄觀念滿奇怪的，老先生腦袋在想什麼 ？（季志翔攝）

台北市長柯文哲日前與遠雄董事長趙藤雄碰面談大巨蛋，柯文哲今天說，若遠雄到9月8日仍不說明要怎麼解決、未完成建照變更，拖下去也不是辦法。媒體詢問解約後恐進入訴訟，將拖更久？柯說，進入法律訴訟應該是最下策，在那之前還是會有各種協商，「他自己要想清楚，我就不曉得這位老先生腦袋在想什麼」

柯文哲上午出席參與式預算提案成果發表會後，被問到大巨蛋於9月8日是否朝解約方向處理及北市府準備狀況等。

他說，正如聯考一樣，沒有準備好的一天，但就盡量準備，還是希望遠雄想辦法解決問題，性能審查已在台建中心審超過15個月，不能說要在台北市蓋房子，卻不給北市建管處發建照，「你這種要求，台北市長換你做好了」

(中時)