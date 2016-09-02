度寒冬 旅館業籲取締非法旅宿業給喘息空間

陸客急凍，觀光旅遊業者紛傳經營困境，台中市旅館商業同業公會理事長鄭生昌指出，520至7月1日整體產業呈跳崖式衰退，民間數據統計落差在46.2％，台中在觀旅局推動下積極布局往日本、韓國，與中部七縣市結盟聯盟與日本中部七縣市表參道等積極開拓中部的觀光，也與華信航空合作盼能廣開中部機場直飛航線，盼能在短期內解決觀光客衰退的問題，

他也提出全國旅宿業其實面臨最大的威脅是非法旅宿業、日租型套房的問題，去年1030萬的觀光客大約有20到25％入宿到非法旅宿業，他鄭重呼籲政府加強取締力道，因交通部觀光局統計7月來台觀光人數陸客較去年同期減少15％，如果將入住非法的旅宿業者20至25％轉移的合法的旅宿業來，旅館業可以在短期內獲得喘息，政府再用政策性的工具輔導轉型、品質提升與轉向，讓大家可以先度過旅館業的寒冬。

他也強調，旅宿業者面臨太多經營的困境，尤其是政府暴衝式修法，如勞基法的修法、一例一休，業界不反對提高勞工福利，但需要有配套措施，他強調旅館業從去年開始基層和中階主管都出現短缺，已經是一直存在的事實，但經過這幾年來每年都有10％旅館房間數的成長，整體產業人才補給一直不足，內部面對人才斷層與短缺，外部又遇到觀光客衰減，旅館業內外交相迫。

(中時)