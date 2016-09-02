許淑淨拜會表達感謝 王金平試戴金牌

里約奧運舉重金牌選手許淑淨（右）2日拜會前立法院長王金平（中左），感謝他的加油打氣，王金平也特別要求「金牌讓我看一下」，並試戴許淑淨的金牌，強調這是「無價之寶」。（姚志平攝）

里約奧運舉重金牌選手許淑淨2日拜會前立法院長王金平，感謝他的加油打氣，王金平也特別要求「金牌讓我看一下」，並試戴許淑淨的金牌，強調這是「無價之寶」。

(中時)