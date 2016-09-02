持緬甸電子簽證 9月可自泰邊境入境
緬甸政府宣布自9月起申請電子簽證許可的外國人可以自泰國的美索、美塞和拉廊3個城市入境緬甸，希望吸引更多觀光客到緬甸旅遊。
根據伊洛瓦底江雜誌社（IRRAWADDY）報導，緬甸政府允許100個國家申請緬甸的電子簽證，過去限於使用在仰光國際機場和曼德勒國際機場，自9月起再開放3處與泰國交界的邊境關卡，分別在撣邦的大其力（泰國清萊省美塞）、克倫邦的米瓦迪（泰國噠省美索）和德林達依省高當（泰國南部拉廊）。
緬甸政府希望更多遊客經由泰國進入緬甸觀光，緬甸政府去年統計入境國際觀光達到468萬人次，今年目標希望達到650萬人次。
台灣是100個獲得允許申請緬甸電子簽證的國家之一。辦理緬甸電子觀光及商務簽證可參考緬甸移民暨人口部電子簽證網站，網址為http://evisa.moip.gov.mm/。
也就是台灣民眾如果在旅遊泰國結束後想要從泰緬甸邊境進入緬甸，可以事前申請緬甸電子簽證，一天即可完成取得，並從泰國上述3個城市進入緬甸，持續旅遊緬甸，觀光簽證可以停留28天，商務簽證可以停留70天，費用分別是50美元和70美元。1050902
(中央社)
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