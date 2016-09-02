美網混雙 詹詠然晉級16強

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台灣網球女將詹詠然和塞爾維亞選手辛蒙尼奇（Nenad Zimonjic）的組合今天聯手在美國網球公開賽（U.S. Open）混合雙打賽事中，以2比1盤數擊敗對手，成功闖進16強。

詹詠然和辛蒙尼奇的組合，遭遇美國選手歐丁（Melanie Oudin）和克魯格（Mitchell Krueger）的組合。

開賽後，詹詠然/辛蒙尼奇完全掌握發球局，並3度破發成功後，勢如破竹以6比0拿下首盤。

次盤詹詠然/辛蒙尼奇未能一鼓作氣，在對手一陣糾纏後讓比賽逼進搶七，經搶七大戰，以6比7（4比7）讓出，盤數上以1比1戰成平手。

決勝盤詹詠然/辛蒙尼奇在一路領先情況下，以10比4鎖定勝利。

終場詹家姊妹就以6比0、6比7（4比7）、10比4，2比1盤數擊敗對手，成功晉級16強。1050902

(中央社)